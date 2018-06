Presidente do Estanciano se afasta após suspeita de manipulação de resultados na Copinha

Sidney Araújo, presidente do Estanciano, de Sergipe, pediu afastamento do cargo após denúncia de manipulação de resultado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Áudios com suposto envolvimento do presidente, além de quatro jogadores do time e de suspoto representante de empresários chineses, circularam na cidade de Estância, onde o clube disputa o Grupo 19 da Copinha com o time sub-19.

Os empresários teriam oferecido R$7 mil ao treinador Ricardo Pereira para que o time perdesse o jogo de estreia. O Estanciano receberia também R$30 mil no acordo. Na véspera do jogo contra o Fortaleza, no último domingo, Pereira deixou a equipe, alegando que não entraria no esquema. O auxiliar Viola assumiu o cargo às pressas.

O Estanciano está eliminado do torneio depois de perder o jogo de estreia para o Itapirense por 3 a 2 e também para o Fortaleza pelo mesmo placar.

O dirigente informou o afastamento em nota oficial divulgada nas redes sociais e entregue ao Conselho Deliberativo do clube. O vice-presidente José Welligton assume o cargo. De acordo com a nota, Araújo pretende "demonstrar quem são os verdadeiros culpados pelas falsas denúncias e quem são os verdadeiros coruptos envolvidos nos fatos ocorridos na Cidade de Itapira, durante a Copa São Paulo".

Abaixo, a íntegra do presidente do Estanciano:

O presidente do Estanciano Esporte Clube, vem COMUNICAR a todos o seu pedido de LICENÇA da Presidencia Executiva por periodo indeterminado, objetivando o seguinte:

1 - Providenciar sua defesa, referente as acusações que estão sendo vinculadas pelas redes sociais contra sua pessoa;

2 - Ajuizar ações criminais contra os elementos, que, tentam macular sua reputação;

3 - Demonstrar quem são os verdadeiros culpados pelas falsas denúncias e quem são os verdadeiros coruptos envolvidos nos fatos ocorridos na Cidade de Itapira, durante a Copa São Paulo. Em alguns dias, todos saberão quem esta falando com a vendade.

Durante o seu pedido de AFASTAMENTO, assumirá o vice-presidente executivo.

Estância(SE), 07 de Janeiro de 2018.

Sidnei Santos Araujo

Presidente