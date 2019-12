Presidente do Figueirense não se preocupa com STJD: 'Cumprimos todas obrigações'

A Série B do Campeonato Brasileiro já terminou há quase um mês, mas o torcedor do Figueirense ainda não pode respirar aliviado por ter escapado do rebaixamento, já que o Londrina move ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a perda de pontos do time catarinense.

No entanto, o presidente do Figueirense, Chiquinho de Assis Filho, acredita que não há motivos para se preocupar. O dirigente afirmou à Rádio CBN/Diário que o clube fez tudo o que poderia e não teria motivo para ser punido.

"Cumprimos todas as obrigações. Os assuntos que estão sendo levantados novamente já foram julgados e encerrados. Encaramos essa situação como uma tentativa do Londrina dar uma resposta à sua torcida", afirmou o presidente.

"Do ponto de vista da legislação, não temos motivos aparentes para nos preocupar. Estou bem tranquilo quanto a isso", finalizou Chiquinho de Assis Filho, tranquilizando a torcida.

ENTENDA O CASO

Após o fim da Série B, o Londrina enviou um pedido de liminar ao STJD pedindo a não homologação dos rebaixamentos. Segundo o time paranaense, que é um dos que terminaram a competição dentro da zona da degola, o Figueirense deveria perder pontos e é quem cairia em seu lugar.

As acusações tratam do W.O. do Figueirense, que não entrou em campo em partida contra o Cuiabá, pela 17ª rodada. Segundo o Londrina, o W.O. foi uma irregularidade na competição já que o Figueirense perdeu apenas os pontos dessa partida, que foi decretada como vitória do Cuiabá por 3 a 0.

Na visão do Londrina, o Figueirense deveria ter o jogo considerado como uma derrota e ainda perder mais pontos ou ainda ser excluído do campeonato. O W.O. foi resultado de uma crise no Figueirense por atrasos salariais no elenco.