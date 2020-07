Presidente do Fla exalta transmissão própria: 'Mostramos esta final na China'

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a defender a Medida Provisória 984/2020, do governo federal, nesta quarta-feira, após a conquista do bicampeonato estadual. A finalíssima do Campeonato Carioca teve transmissão nacional pelo SBT, mas o clube também fez a exibição da partida em suas redes sociais.

"É uma conquista não só do Flamengo como de outros clubes do futebol brasileiro. Nós mostramos esta final na China, além de usar o Facebook com a Fla TV para mostrar o Flamengo nos quatro cantos do mundo", declarou o presidente do Fla.

Ele enalteceu a MP, que concede ao time mandante o direito de transmissão da partida - anteriormente, o direito da transmissão era dividido entre os dois clubes envolvidos em cada jogo. "Esta MP trouxe uma grande chance dos clubes para buscarem outros caminhos e novas receitas", afirmou.

Sobre o título, Landim comemorou o bicampeonato, mas não escondeu a frustração pelas circunstâncias inéditas desta conquista, com o Maracanã vazio, sem a presença dos torcedores. "A nossa torcida é muito grande e deve estar orgulhosa por este bicampeonato. E com duas vitórias na final. É uma pena esta pandemia, porque o Maracanã estaria lotado e viveria uma noite de muita festa", lamentou.