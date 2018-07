Presidente do Flamengo admite rever preço de ingresso O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi nesta sexta-feira ao CT Ninho do Urubu, mesmo sob frio, para ver o treino de preparação para o clássico deste domingo com o Botafogo. Mas a presença do dirigente era para abordar também a polêmica do preço dos ingressos para a partida que marcará o retorno dos dois clubes ao Maracanã - os bilhetes mais baratos saem por R$ 100.