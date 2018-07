Presidente do Fla diz que Muricy está bem e prevê alta na quarta

O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, exibiu otimismo ao falar sobre o estado de saúde de Muricy Ramalho, que foi internado em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após se sentir mal no início da tarde da última terça-feira. O técnico do time rubro-negro sofreu com um quadro de fibrilação arterial, uma espécie de arritmia cardíaca.

Em entrevista ao canal SporTV desta quarta-feira, na portal do hospital onde o comandante se internou, o dirigente afirmou que esteve com o treinador nesta manhã e ressaltou: "Ele está muito bem e tudo indica que vai ter alta ainda hoje".

Em seguida, o presidente rubro-negro até brincou ao lembrar que Muricy acompanhou pela TV, na noite da última terça, o emocionante jogo entre Flamengo e Mogi das Cruzes, no Rio, onde a equipe carioca venceu por 79 a 75 e avançou à final do Novo Basquete Brasil (NBB).

"Conversamos sobre tudo, ele comentou que assistiu ao jogo do Flamengo ontem. E quem assiste a aquele jogo e sobrevive é porque está bem do coração", afirmou Bandeira de Mello, sorrindo, para em seguida confirmar que, de fato, Muricy não reunirá condições de dirigir a equipe no jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h45, em Volta Redonda (RJ), pela Copa do Brasil.

"O importante agora é que ele recupere. Os auxiliares (Tata e Jayme de Almeida) vão comandar a equipe", disse o dirigente, para depois prever que em breve o treinador poderá voltar a comandar o time flamenguista normalmente.

Ele falou sobre o assunto ao minimizar o histórico de problemas médicos de Muricy nos últimos anos - em 2014, enquanto técnico do São Paulo, ficou quatro dias internado por causa de um problema cardíaco. Já no ano passado, ficou afastado por quase toda a temporada após voltar a sofrer com um quadro de diverticulite, que é uma inflamação no intestino grosso, que já havia sido motivo de internação em 2013, quando dirigia o Santos. "Não acredito que vai ter problema (para voltar a comandar a equipe). O que ele teve no ano passado não teve nada a ver com esse problema", enfatizou.

Sem poder contar com Muricy no comando nesta noite de quarta, o Flamengo precisa reverter uma vantagem de 2 a 1 conquistada pelo Fortaleza no duelo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, há duas semanas, no Ceará. Por causa do gol marcado fora de casa, o time carioca poderá avançar com uma vitória por 1 a 0.