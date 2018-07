Presidente do Flamengo elogia trabalho de Luxemburgo

Desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando, o Flamengo somou duas vitórias e três empates em cinco jogos disputados. Assim, conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso mesmo, a presidente do clube carioca, Patricia Amorim, enaltece o trabalho que vem sendo feito pelo treinador.

"O Vanderlei é um líder nato. O Flamengo precisava de um comandante como ele. Me baseio até pelas declarações dos jogadores, que ficaram muito satisfeitos com a chegada dele. Ele é experiente, tem respeito no futebol e vai nos ajudar muito não só a subir na tabela e brigar por títulos na próxima temporada, como também na questão do CT. Confiamos muito no trabalho dele", elogiou Patricia Amorim.

Feliz com a reação do time de futebol, Patricia Amorim faz um balanço positivo do momento flamenguista. "Estamos no caminho certo. Consolidamos os compromissos financeiros, os salários estão em dia e estamos iniciando projetos importantes como a revitalização da Gávea e a construção do Centro de Treinamentos para o futebol. Esse é o futuro do Flamengo. Tenho certeza de que vamos colher os frutos em breve", disse a presidente.

Ela, inclusive, promete investir em reforços para o time na próxima temporada, para atender aos pedidos de Luxemburgo na hora de montar o elenco. "O Vanderlei é quem vai decidir tudo, mas posso garantir que vamos trabalhar ao máximo para dar as melhores condições para realizar o que ele pedir", afirmou Patricia Amorim.