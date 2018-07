Presidente do Flamengo espera reforços nesta semana

"O André (atacante do Dínamo de Kiev) já está no Rio. Soube que o Juan (zagueiro da Roma) e o Love (atacante Vágner Love, do CSKA Moscou) também chegarão. A semana promete. Não quero criar expectativa, ainda não tivemos respostas concretas, mas a vontade de trazer os jogadores existe", disse Patrícia Amorim, durante seminário sobre a Olimpíada de 2016 no Rio.

Além dos jogadores citados pela presidente, que estão nos planos há algum tempo, o Flamengo corre atrás do volante Airton, campeão brasileiro pelo clube em 2009, e do zagueiro Alex Silva, que está deixando o São Paulo.

O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rafael de Piro, e o vice-presidente de finanças, Michel Levy, retornaram nesta segunda-feira de Portugal, onde renegociarem uma dívida com o Marítimo e trataram com o Benfica de um possível empréstimo de Airton.

O clube português pede R$ 1,1 milhão para ceder Airton por um ano. O Flamengo fez uma contraproposta e espera por uma resposta ainda nesta semana.