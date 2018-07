Presidente do Flamengo sugere auditoria externa para arbitragem brasileira O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, propôs mudanças na arbitragem brasileira nesta sexta-feira. Perto do fim do Brasileirão, marcado por diversas reclamações de quase todos os clubes, o dirigente elaborou uma proposta que prevê auditoria externa da comissão de arbitragem da CBF.