Presidente do Flu divulga nota de repúdio à violência O Fluminense divulgou na tarde desta quarta-feira uma nota oficial, assinada pelo presidente Peter Siemsen, para repudiar atos de violência contra torcedores do clube nas ruas. Por meio de redes sociais, seguidores do time relataram até tentativas de agressões físicas, enquanto outros reclamaram do fato de terem sido hostilizados depois da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu a Portuguesa com a perda de quatro pontos e assim acabou rebaixando o time paulista, salvando a equipe carioca da queda à Série B do Campeonato Brasileiro.