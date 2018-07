Presidente do Flu exalta 1.º lugar no ranking da CBF

RIO - O novo ranking da CBF, divulgado nesta semana, trouxe o Fluminense na ponta, com 16.208 pontos. Os critérios adotados pela entidade mudaram e agora levam em conta somente competições disputadas nos últimos cinco anos, sendo que as mais recentes têm peso maior. Por isso, o presidente do clube carioca, Peter Siemsen, elogiou o planejamento da equipe nas últimas temporadas.

"O trabalho de ponta que vem sendo feito pelos jogadores, comissão técnica e departamento de futebol, com todo o apoio dos nossos parceiros e da Unimed, mostra que estamos no caminho certo. O Fluminense vem apostando na manutenção do seu pessoal como um pilar importante para os resultados a longo prazo", declarou.

Siemsen ainda listou as qualidades da equipe que conquistou o Campeonato Carioca e o Brasileirão em 2012. "Neste ano, mesclamos jogadores experientes com a base, montando um time competitivo, que ganhou duas das três competições que disputou. Para 2013 vamos continuar fortes. Só um time pode ser campeão, mas o Fluminense vai buscar, sempre, brigar pelos títulos."

A avaliação do mandatário foi apoiada pelos outros dirigentes do clube, como o diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano. Ele fez questão de exaltar a temporada do Fluminense, mas também o bom desempenho da equipe nos últimos anos, como em 2010, quando também faturou o título brasileiro.

"Esta posição representa não só as conquistas de 2012, mas é o reconhecimento pelos bons resultados que o Fluminense vem alcançando nos últimos anos. Não são só as conquistas, mas o Fluminense esteve sempre na disputa pelos títulos nos últimos anos, e é isso o que faz um clube grande", afirmou.