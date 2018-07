Presidente do Flu exalta sucesso do sócio-torcedor

"Tenho certeza de que estamos dando um passo significativo na democratização do Fluminense. Agora é hora de a torcida jogar junto mais uma vez, contribuindo no esforço de recuperação do clube com uma mensalidade acessível. Temos milhões de torcedores dispostos a ajudar. E o mais importante é a cidadania tricolor", comentou.

Para ele, os outros planos de sócio-torcedor não vinham dando certo porque não davam direito a voto aos associados. Desta vez, após dois anos de contribuição ininterrupta, o torcedor poderá participar das eleições de presidente do clube.

"Os planos do passado não deram certo porque não davam o direito a voto. Com o novo sócio-torcedor, o torcedor passa a ser ainda mais dono do clube, pode continuar pagando para, se achar que a condução do clube estiver ruim, poder trocar a diretoria na próxima eleição. Isso cria uma exigência de transparência muito boa. Para o clube crescer continuamente, a transparência é fundamental", comentou Siemsen.

O sucesso do programa é retrato também dos bons resultados da equipe em campo. Nos últimos três anos, foram duas conquistas do Campeonato Brasileiro e campanhas consistentes na Libertadores. Tudo isso fez com que o Fluminense aparecesse no topo do novo ranking da CBF, divulgado na última semana, e que considera apenas os campeonatos disputados nos últimos cinco anos.