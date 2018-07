Presidente do Flu revela prioridade para trazer Conca Ao tomar conhecimento de que o Flamengo teria interesse na contratação do meia Conca, do Guangzhou Evergrande, da China, o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, reforçou que mantém contato constante com o jogador, grande estrela do título brasileiro de 2010, e que não acredita que Conca jogue em outro clube brasileiro que não o Flu.