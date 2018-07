Presidente do Flu vai a treino e critica perseguição Incomodado com as constantes insinuações sobre um possível favorecimento da arbitragem ao Fluminense no Campeonato Brasileiro, o presidente do clube, Peter Siemsen, acompanhou o treino desta terça-feira e reclamou da criação de um "mito" e um "clima de ódio" contra a equipe. Um dia antes, o diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano, também havia reclamado, principalmente do tratamento recebido em Belo Horizonte, antes e depois do jogo contra o Atlético Mineiro.