Presidente do Flu xinga juiz, vê 'escândalo' e pede renúncia de chefe do apito Revoltado com a arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, foi protagonista de momentos de fúria no Maracanã, logo após o time carioca vencer o Palmeiras por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Indignado com o pênalti assinalado no segundo tempo, no qual Zé Roberto teria simulado sua queda após ser acossado por Gum, e com outras marcações da arbitragem, o dirigente chegou a xingar o juiz e depois cobrou de forma enfática a renúncia do presidente da comissão de arbitragem da CBF, Sérgio Correa.