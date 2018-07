Presidente do Fluminense aparece em treino e revela conversa com Levir Culpi

A reapresentação dos jogadores do Fluminense nesta segunda-feira, após dois dias de folga, foi agitada no novo CT do clube, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Com o empate da última sexta-feira contra o Vitória, no estádio do Maracanã, o time completou cinco jogos sem qualquer triunfo e isso parece ter incomodado muito o presidente Peter Siemsen. Tanto que ele resolveu aparecer no treino e bater um papo com o treinador Levir Culpi.

"Quis saber o que está acontecendo. Passamos a maior parte do tempo jogando bem, melhor que o adversário, mas perdemos o controle e temos dificuldade de reagir quando levamos um gol. Isso vem ocorrendo há alguns jogos. A conversa foi na linha de tentar entender o momento, o que podemos fazer para a retomada, para ir à Libertadores. Precisava sentir no Levir e nos atletas essa vontade. Isso senti. Essa vontade se mostrou muito forte hoje (segunda-feira). Acredito que os erros sejam corrigidos e possamos ter grandes resultados", disse Peter Siemsen.

Com a série sem vitórias, o Fluminense deixou o G6 - grupo de classificação à Copa Libertadores de 2017 - e atualmente ocupa a nona colocação com 48 pontos, três atrás do Atlético Paranaense, o sexto colocado. "O trabalho é de voto de confiança desde o início. Nunca pensei em mudança. Às vezes dá sorte de ir bem com uma mudança de treinador, mas às vezes tudo errado, cria incerteza. Meu papel hoje (segunda-feira) foi cobrar e, dentro da cobrança, observar cada um, quanto tem de confiança", afirmou o presidente.

Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Na rodada seguinte, no próximo dia 17, o adversário será o Atlético Paranaense e Peter Siemsen já disse que o jogo será no Maracanã. "O Fluminense hoje trabalha com o Maracanã. Temos um jogo fora, acredito que possamos vencer e fazer do jogo com o Atlético Paranaense um grande jogo no Maracanã. Vamos precisar da torcida".