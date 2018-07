Presidente do Flu confirma venda de Gerson à Roma

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira a venda do meia Gerson para a Roma. O valor da negociação não foi revelado, mas estima-se que o clube italiano pagará cerca de 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões). O time carioca tem direito a 70% deste valor.

O atleta de 18 anos continuará no Fluminense até dezembro e se muda para a Itália somente em janeiro. Mas Gerson não vai disputar o próximo jogo do clube carioca, contra o Avaí, sábado, em Florianópolis, porque viajará para a Itália a fim de acertar detalhes da transferência.

O Fluminense terá que devolver 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) ao Barcelona o valor pago pela prioridade para comprar o jogador.

O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, justificou a divulgação. "Não é legal ficar falando, até para não atrapalhar as negociações. Mas, nesse caso, começou a ter notícias de todos os lados, muitas versões. Até para dar tranquilidade ao pai do jogador, era o momento de colocarmos essa história em pratos limpos", declarou.

"Recebemos uma proposta formal do Roma, muito boa. O Fluminense entendeu por bem aceitar a proposta. O jogador e o pai do jogador conversaram com a Roma e também nos sinalizaram que aceitariam. Cumprimos a obrigação com o Barcelona e enviamos a notificação. O Barcelona não exerceu a preferência, e o Fluminense deu o ''ok'' para a Roma", disse o dirigente.

TREINO

Enderson Moreira começou a esboçar nesta quarta a formação do Fluminense para o jogo contra o Avaí, sábado, em Florianópolis. Nas atividades desta tarde, ele não pôde contar com os volantes Edson, poupado, e Pierre, liberado para resolver problemas particulares.

Os atacantes Fred e Osvaldo estiveram ausentes no treino para darem sequência a tratamentos no departamento médico. Fred se recupera de uma pubalgia e Osvaldo, de um estiramento na coxa esquerda. A presença deles no duelo do fim de semana é incerta. Já Jean, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Assim, Enderson Moreira escalou o Fluminense nesta quarta com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Marlon Santos e Breno Lopes; Rafinha, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior (Wellington Paulista) e Ronaldinho Gaúcho; Magno Alves.