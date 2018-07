Presidente do Flu garante reforços para o Brasileirão

O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, revelou nesta sexta-feira que o clube deve anunciar reforços nos próximos dias, visando o Campeonato Brasileiro. Sem dar detalhes, o dirigente do time carioca afirmou que as novas contratações estão "perto" de serem anunciadas.

"Tem reforços perto. E esperamos poder apresentá-los em breve já que o próprio técnico vem solicitando. Temos consciência de que o elenco pode ser melhorado. É um bom elenco, mostrou ontem (quinta) que quando o time acerta ele vai muito bem. A estreia do Richarlison, por exemplo, mostrou uma contratação acertada e de enorme potencial", declarou Siemsen.

O presidente evitou indicar nomes, mas confirmou as posições que geram maior preocupação no clube: meio-campo, lateral esquerda e ataque. "Estamos de olho na questão do meia, do lateral, mas também em oportunidades que possam aparecer para outras posições. Pode ser de dentro do país também. Entendemos que o elenco não está bem equilibrado", admitiu.

Siemsen atendeu os jornalistas nesta sexta após evento em que anunciou uma parceria do clube com a ONG Fundação Mata Atlântica. Pelo acordo, o time vai estampar a logomarca da entidade em seu uniforme até o fim do ano.

"O que o Fluminense está fazendo ainda é pouco diante do que é preciso. Mas é importante que marcas como a do Flu participem, mostrem engajamento e pensem no futuro. É muito mais do que a exposição de uma marca. O tricolor está verdadeiramente comprometido com a causa", declarou o presidente do Fluminense.