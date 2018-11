Presidente do Fortaleza demonstra otimismo após conversa com Rogério Ceni

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, está otimista em renovar com o técnico Rogério Ceni. Após o último jogo da equipe na Série B - derrota para o Coritiba -, o dirigente afirmou que ficou satisfeito com o resultado da conversa com o treinador na tarde desta sexta-feira.

"Tivemos uma conversa muito boa, não definimos ainda, mas caminhou. Teremos outros diálogos na segunda e terça-feira. Algumas situações ainda precisam ser resolvidas", afirmou Marcelo Paz, que adiantou o acerto financeiro com Rogério Ceni.

"Não tem relação com o aspecto financeiro. Não é algo que ele pediu e não podemos pagar. Este ponto está pacífico. São coisas de planejamento, de alinhar algumas coisas", disse o dirigente, que ficou duas horas reunido com o treinador.

Marcelo Paz negou que o clube trabalhe com outros nomes. Segundo ele, Rogério Ceni é considerado o técnico ideal para comandar o Fortaleza na Série A. Ao Estado, o ex-goleiro afirmou que também não iria conversar com ninguém antes de negociar com o time cearense.

"Não há outros nomes, não é ético, não é correto. Consideramos o Rogério o treinador ideal para comandar o Fortaleza no próximo ano e o foco está nele. Esperamos definir isso na próxima semana", afirmou o dirigente.