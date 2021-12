Presidente do Fortaleza garante Vojvoda em 2022: 'Gostamos de continuidade'

Cobiçado por muitos times do Brasil após o ótimo trabalho no Fortaleza, quarto colocado do Brasileirão e na Copa Libertadores de 2022, Juan Pablo Vojvoda vai permanecer por mais um ano no clube. É o que garante o presidente Marcelo Paz, antecipando acordo de renovação por mais uma temporada.

"Chegamos a um entendimento, o que já era esperado. A gente vinha conversando há bastante tempo, mas amadurecemos para fazer uma escolha juntos", informou Marcelo Paz. "Nós vamos trabalhar juntos pelo Fortaleza, com todos que estão no dia-a-dia do clube para fazer um grande ano."

O argentino viveu um momento de turbulência no clube, mas jamais teve seu trabalho questionado. Fechou o ano na quarta posição nacional, na melhor campanha da história do Fortaleza, e nas graças do torcedor.

"O Fortaleza gosta de trabalhos com continuidade, entendemos que isso faz bem ao futebol. Agradeço muito ao professor e sua comissão técnica que escolheram o Fortaleza novamente", continuou Marcelo Paz, revelando mais um ano de contrato. "Eles tinham outras possibilidades. Ficar aqui no Fortaleza foi o que ele quis e vai trabalhar conosco. Estou assumindo esse compromisso público de a gente trabalhar cada vez mais e melhor pelo Fortaleza."

O treinador agradeceu o clube após o último jogo no Brasileirão, no qual o Fortaleza virou para cima do Bahia, por 2 a 1, no Castelão. "Agradecer a possibilidade de entrar no futebol brasileiro e viver essa festa. Foi um trabalho de dia-a-dia, com conversas com a diretoria e apoio das pessoas."