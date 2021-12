Presidente do Fortaleza revela consulta do São Paulo pelo atacante Romarinho

Rogério Ceni ficou no São Paulo sob a garantia da diretoria que ganharia reforços para fazer uma temporada de 2022 melhor e sonhando por conquistas. Nesta terça-feira, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou que os paulistas fizeram uma sondagem pelo atacante Romarinho. Seria um pedido do treinador são-paulino.

No clube cearense desde 2018, Romarinho viveu seus melhores momentos com a camisa do Fortaleza justamente quando foi dirigido por Rogério Ceni. Ambos têm um "entendimento" e ele é considerado peça ideal para suprir a carência de atacantes rápidos de beirada de campo no São Paulo.

"Tenho uma relação muito boa com o Rogério Ceni, nos falamos até quando ele saiu. Chegamos a ser consultados pelo Romarinho, não foi nada formalizado, mas houve uma consulta, é um tipo de atleta de que ele (Rogério) gosta", disse Marcelo Paz à BandSports.

As tratativas já duram cerca de uma semana e o clube cearense gostaria de ter uma compensação financeira ou algum jogador envolvido no negócio. Romarinho tem contrato até junho de 2022 e no primeiro dia de janeiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Desta maneira, sairia de graça. O Fortaleza tenta ampliar o vínculo para lucrar com uma negociação.

O atacante foi pouco aproveitado sob a direção do argentino Juan Vojvoda, sempre sendo opção para o segundo tempo. Dos 43 jogos disputados, foram somente 13 desde o começo. Ele anotou somente dois gols, mas tem prestígio com Ceni pelo fato de conseguir desarmar defesas rivais com dribles.

Do atual elenco são-paulino, a maior parte dos atacantes é finalizador, casos de Luciano, Rigoni, Pablo, Calleri e Vitor Bueno. Juan Rojas rescindiu, Éder não foi aprovado e Marquinhos seria a única opção de beirada. A torcida está dividida em relação à contratação, mas Ceni quer "reforços de confiança."