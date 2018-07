Presidente do Fortaleza vê 'ousadia' em contratação de Rogério Ceni

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou ao Estado que vê a contratação do técnico Rogério Ceni como um ato de ousadia e coragem do time cearense, que comemora seu centenário em 2018 e anunciou a chegada do ex-São Paulo nesta sexta.

"O Rogério é muito querido, as pessoas torcem pelo sucesso dele, que ele seja um grande treinador como foi um dos maiores jogadores da história," disse o presidente. "Além disso, ele tem muita simpatia pelo Fortaleza, que teve a ousadia e a coragem de ir atrás de um desses grandes nomes."

Paz conta que a conversa que teve com Rogério em São Paulo, na terça, foi decisiva para que o acordo fosse firmado. As negociações foram informadas pelo Estado no dia 8. "Foi uma conversa muito esclarecedora, falamos por mais de quatro horas e percebemos que tínhamos afinidades de projeto. Saímos na terça muito encaminhados, e aí foi só acertar os detalhes operacionais, a redação de contrato, mas tudo fluiu muito bem."

Rogério Ceni deve ser apresentado na quarta-feira na equipe cearense, que ainda define detalhes logísticos da mudança do ex-goleiro de São Paulo para Fortaleza.