Presidente do Grêmio convoca torcida para última rodada

"Torcedor do Grêmio, só falta uma! No próximo domingo, todo mundo no Olímpico. Um empate serve, mas nós temos que ganhar. Vamos fechar com chave de ouro", comentou o dirigente. Se ao menos empatar no domingo, o Grêmio pode ficar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores se o Goiás for derrotado na decisão da Copa Sul-Americana, contra o Independiente. "Depois, vamos torcer para o Independiente".

Apesar de confiante, Kroeff avaliou que o Botafogo será um adversário complicado mesmo jogando no Olímpico. "O Botafogo é uma grande equipe, tem tradição, tem camiseta, além de ter grandes jogadores. Será um jogo difícil, será uma decisão", projetou o presidente.