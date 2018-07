Presidente do Grêmio diz que esperança é grande Depois da boa vitória sobre o líder Cruzeiro por 2 a 1, o presidente do Grêmio, Duda Kroeff, enalteceu o bom momento e avaliou que são grandes as chances do time gaúcho garantir uma vaga na Copa Libertadores. O resultado de domingo deixou a equipe com 46 pontos, quatro atrás do terceiro colocado Corinthians.