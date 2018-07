Presidente do Guarani já dá rebaixamento como certo A situação do Guarani está complicada no Brasileirão. Faltando apenas duas rodadas, ocupa a 18ª colocação, com 37 pontos, e tem poucas chances de escapar do rebaixamento. Por isso mesmo, o presidente do clube de Campinas, Leonel Martins de Oliveira, já começa a pensar na disputa da Série B em 2011.