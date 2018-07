Presidente do Guarani rebate parceiro e exige estádio para deixar Brinco de Ouro

Um dia depois de Roberto Graziano, presidente da Magnum, investidor do Guarani, expor um impasse na parceria com o clube, o presidente Horley Senna concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para dar a sua versão sobre o caso. Ele contestou os valores divulgados pelo empresário em relação ao investimento feito e comentou sobre a possibilidade de rompimento com o parceiro.

O principal motivo do desentendimento foi o fato de Graziano ter solicitado uma assembleia geral de sócios para alterar a parte do acordo entre clube e empresa que garante a obrigatoriedade da construção de uma arena. Segundo o contrato, firmado sob a tutela da Justiça do Trabalho, o clube só deixará o Brinco de Ouro depois de ter um novo estádio pronto, com capacidade para 12 mil torcedores, nos moldes da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Apesar de discordar dos argumentos utilizados pelo empresário, Horley Senna diz que está aberto a novas soluções desde que o acordo seja mantido. "Posso rever qualquer posicionamento anterior. Menos com a situação da arena", enfatizou diante do impasse criado.

O mandatário bugrino também não descartou a possibilidade de um rompimento da parceria e ainda disse ser real a possibilidade de um novo leilão do estádio Brinco de Ouro caso a ameaça se concretize. "Pode acontecer um novo leilão, mas daí vamos brigar pelo valor total da Justiça Federal, em torno de R$ 475 milhões", afirmou.

O CASO - Guarani e Magnum firmaram um acordo judicial para evitar que o clube perdesse o Brinco de Ouro nos tribunais por conta de dívidas trabalhistas. Ficou acordado que o clube cederia o terreno do estádio para a construção de um complexo comercial/imobiliário e em troca receberia uma arena em novo local, além de R$ 350 mil mensais.

Em entrevista na última quarta-feira, Graziano havia afirmado que a atual gestão do clube acumulou 130 casos trabalhistas que somam cerca de R$ 28 milhões. Horley Senna não confirmou este valor e disse que economizou R$ 20 milhões ao estancar juros e correção durante as negociações anteriores na Justiça. Mas ele admitiu que em sua gestão recebeu 30 novas ações e teve outras cobranças de outras gestões mais recentes.

O problema é que o valor investido pela Magnum durante o ano de 2016 foi bem maior do que o valor acordado segundo Graziano - cerca de R$ 100 milhões - e por isso o empresário manifestou a vontade de recuar em relação à construção da arena. Segundo Horley Senna, as contas do parceiro estão equivocadas e o gasto total foi de R$ 80 milhões. Agora fica a esperança de um acordo.