Presidente do Inter admite negociar Leandro Damião por R$ 96 milhões

SÃO PAULO - Os dois maiores destaques do ano no Internacional, Leandro Damião e Oscar, chamam a atenção de alguns times europeus e podem até deixar o time gaúcho na próxima janela de transferências, no início de 2012. Para isso acontecer, no entanto, a equipe interessada precisará estar disposta a desembolsar pelo menos 40 milhões de euros (R$ 96 milhões) somente para iniciar as conversas com a diretoria colorada.

Os nomes de Damião e Oscar têm sido especulados por equipes europeias. Ocorre que ambos têm contratos longos com o Inter e de multas rescisórias elevadas, em torno dos 50 milhões de euros, o que poderia dificultar bastante o negócio.

“O clube está protegido contratualmente e, no momento, não existe absolutamente nenhuma negociação nem conversa em andamento. Existe uma multa prevista em contrato, mas a gente pode ate conversar, logicamente sempre procurando valorizar os atletas”, esclareceu o presidente do Inter, Giovani Luigi, em entrevista à Estadão ESPN.

Leandro Damião seria alvo do Shakhtar Donetsk, que estaria disposto a pagar 40 milhões de euros (R$ 96 milhões) para ter o atacante. Se a proposta for mesmo essa, o presidente do Colorado já disse que aceita conversar. “A gente pode pensar em fazer negociação desder que seja interessante para o Inter. Esse valor (40 milhões de euros), se realmente se confirmar, é um valor que o Inter aceita conversar.”

Enquanto isso, o meia Oscar estaria despertando o interesse do Barcelona. Nesta quarta-feira, o jornal catalão Sport.es divulgou uma lista de 10 possíveis reforços em que o clube azul-grená estaria interessado para o próximo ano, e o jogador do Inter seria um desses nomes.

Giovanni Luigi, no entanto, garantiu que nada de concreto chegou ao time gaúcho, que planos de manter o elenco em 2012.