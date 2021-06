Presidente do Inter anuncia volta de Diego Aguirre

O Internacional terá um velho conhecido de volta ao cargo de técnico: o uruguaio Diego Aguirre, que já passou pelo clube como jogador entre 1988 e 1989 e como treinador em 2015. A contratação do treinador foi anunciada pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva neste sábado.

Aguirre substituirá Miguel Ángel Ramírez, demitido do clube gaúcho após a queda na Copa do Brasil para o Vitória no último dia 10/6. O uruguaio estava sem clube desde que saiu do Al Rayann, do Catar, em dezembro de 2020. No Brasil, também já trabalhou no São Paulo e no Atlético-MG.

Leia Também Internacional anuncia renovação de contrato do meia Patrick até junho de 2023

Aguirre comandou o Inter por sete meses em 2015, conquistando um Campeonato Gaúcho e chegando até a semifinal da Libertadores, quando acabou eliminado pelo Tigres, do México. Após a queda no torneio continental, acabou demitido pela diretoria do clube.

Diego Aguirre é o novo técnico do Inter! #VamoInter pic.twitter.com/oz3KX5d6E7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 19, 2021

Mais informações em instantes.