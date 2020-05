Presidente do Liverpool pede para que o Campeonato Inglês seja concluído

Com os clubes de volta aos treinamentos, ainda que em grupos pequenos nos CTs e sem atividades em conjunto nos gramados - o que deve acontecer a partir da próxima semana -, a expectativa é que o Campeonato Inglês seja retomado em breve. Nesta sexta-feira, o presidente do Liverpool, Tom Werner, declarou que espera que a competição seja concluída em campo. Mas tudo em segurança para todos os envolvidos nas partidas por conta da pandemia do novo coronavírus.

"O mais importante é que encontremos uma maneira para que essas partidas sejam jogadas porque acredito que será bom para o país", disse Werner, que espera logo poder comemorar o título do Campeonato Inglês que não acontece desde a temporada 1989/1990, ainda antes da era Premier League (organizadora da competição).

Com nove rodadas para serem jogadas, o Liverpool tem 25 pontos de vantagem (82 a 57) para o segundo colocado Manchester City, que ainda tem um jogo a menos. Assim, com ao menos duas rodadas já será possível comemorar o título com antecedência.

Mas Werner ressaltou que todo o cuidado tem que ser tomado para a realização dos jogos pelo país. "O mais importante é a segurança. Acredito que com os protocolos que a Premier League alguém disse que é mais seguro jogar com portões fechados do que ir a um supermercado", afirmou.