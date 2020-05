Presidente do Lyon chama suspensão do Campeonato Francês de 'estúpida'

O presidente do Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, voltou a atacar a Liga Francesa por ter encerrado a temporada de futebol do Campeonato Francês devido à epidemia do novo coronavírus, chamando a decisão de “estúpida”.

Aulas falou depois que a La Liga recebeu no sábado sinal verde do governo da Espanha para retomar o Campeonato Espanhol. As partidas provavelmente começarão em 12 de junho, de acordo com o presidente da liga, Javier Tebas.

Leia Também Crise financeira faz com que marketing esportivo ganhe força no futebol

“Nos últimos dois meses, as autoridades espanholas têm observado e trabalhado com a Uefa”, disse Aulas ao jornal L’Equipe no domingo, referindo-se ao órgão dirigente do futebol europeu.

“O que é paradoxal é que Javier Tebas, em particular, participou das mesmas reuniões que Didier Quillot (diretor-geral da Liga Francesa), notavelmente no dia 23 de abril”.

“De fato, o que foi dito naquela reunião com a Uefa é ‘paciência’. Quando vemos que nossos dirigentes compareceram a essa reunião e tiraram conclusões diferentes, pode-se sentir que somos realmente muito estúpidos.”

A Liga Francesa encerrou o campeonato local no mês passado, com 10 rodadas restantes, o que significa que o Lyon, sétimo colocado, não conseguiu vaga em competição europeia.

O recurso do Lyon diante de um tribunal administrativo foi rejeitado na sexta-feira, mas agora eles devem entrar com outro recurso no Conselho de Estado, o mais alto tribunal da França, junto com Amiens e Toulouse.