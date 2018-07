Presidente do Lyon confirma empréstimo de Monzón ao Fluminense

RIO - O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, antecipou-se ao Fluminense e anunciou a cessão por empréstimo do lateral-esquerdo Fabian Monzón ao time das Laranjeiras. O acordo é válido por sete meses apenas, mas com opção de compra ao fim do compromisso, em 31 de julho.

Monzón chega para fazer sombra a Carlinhos e como uma alternativa confiável para o técnico Abel Braga para a disputa da Copa Libertadores. O lateral foi revelado pelo Boca Juniors, em 2008, e teve passagens pelas seleções de base da Argentina, sendo campeão olímpico em Pequim/2008.

Abel comandou nesta sexta-feira o segundo coletivo do ano, em Atibaia, e o meia Thiago Neves e o zagueiro Gum mais uma vez não aparecerem em campo, criando preocupação. Depois da atividade, o médico Arthur Nogueira confirmou um estiramento na panturrilha direita do defensor, que o afastará da pré-temporada e do início do Campeonato Carioca. O tempo de recuperação é de duas a três semanas.

Quanto a Neves, o médico disse que a bolha no pé esquerdo ainda não regrediu, mas acredita que ele possa treinar. "Mas é difícil dar a previsão de quando ele vai treinar com bola e de quando ele estará pronto fisicamente para iniciar a temporada", ressaltou.