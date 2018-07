Presidente do Montpellier é investigado por insultos O polêmico presidente do Montpellier pode voltar a ser punido pela Federação Francesa de Futebol (FFF), depois de xingar jornalistas durante uma entrevista. Louis Nicollin falou palavrões e insultou repórteres ao ser questionado se o sucesso do seu clube era um sinal da fraqueza do Campeonato Francês.