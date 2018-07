Presidente do Napoli admite ceder atacante Vargas e espera por oferta

ROMA - O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, admitiu estar disposto a ceder para outro clube o atacante chileno Eduardo Vargas, que reconheceu ter vivido "um ano terrível" pelo time, depois de ter sido contratado junto à Universidad de Chile. Hoje na reserva da equipe italiana, o jogador está na mira de vários clubes, entre eles o São Paulo, que espera poder contratar o atleta por empréstimo.

"Vargas foi um ídolo na América do Sul e em seu país, mas aqui é pouco considerado. E quando tem diante de si um jogador como (o atacante uruguaio Edinson) Cavani, que se não joga fica com raiva, então é verdadeiramente complicado encontrar um espaço (na equipe)", afirmou o dirigente, em uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, publicada nesta quinta-feira.

Segundo a reportagem do diário italiano, De Laurentiis até gostaria que o artilheiro da Copa Sul-Americana de 2011 permanecesse no Napoli, mas admitiu que, se o técnico Walter Mazzarri pedisse a contratação de "um atacante com características diferentes e o mercado me oferecesse, então não hesitaria em mandá-lo para outro clube".

"Há dezenas de clubes basileiros e alguns italianos dispostos a me encher de dinheiro para tê-lo", garantiu o dirigente, que poderá confirmar a ida de Cavani para outra equipe em janeiro, quando será aberta a janela de transferências do futebol europeu.

Vargas lamentou o seu ano ruim pelo Napoli após chegar ao Chile para as festas deste final de 2012 e o atacante estaria disposto a deixar o clube italiano para ter mais chances de atuar como titular em outro time. "Há decisões a serem tomadas, e a única coisa que quero é jogar", enfatizou o atleta.

Além do interesse do São Paulo, o Grêmio também teria feito uma proposta para contar com Vargas em 2013. O Napoli, porém, não deverá cobrar barato para liberar o jogador após ter pago US$ 17,5 milhões para tirá-lo da Universidad de Chile. O atacante está na equipe italiana desde janeiro deste ano.