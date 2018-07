Presidente do Napoli faz proposta para manter técnico Benítez O Napoli não pretende ficar sem o técnico Rafa Benítez para a próxima temporada do futebol europeu. Nesta quarta-feira, Aurelio de Laurentis, o presidente do clube do sul da Itália, revelou que fez uma proposta ao treinador espanhol para que ele permaneça no comando do time.