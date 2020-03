Presidente do Olympiacos e dono do Nottingham anuncia que está com coronavírus

O presidente do Olympiacos e também dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, Evangelos Marinakis anunciou que está contaminado com coronavírus. Os jogadores e funcionários dos dois times vão ao hospital fazer exames para saber se foram infectados.

Evangelos Marinakis esteve na partida entre Nottingham Forest e Millwall, na última sexta-feira, pela Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Em relação ao time grego, a última vez que Evangelos Marinakis teve contato com jogadores e outros funcionários do foi no dia 27 de fevereiro, dia da partida contra o Arsenal, em Londres, pela Liga Europa.

O anúncio foi realizado pelo próprio Evangelos Marinakis em seu Instagram. "O mais recente vírus 'visitou-me' e sinto-me obrigado de informar o público. Sinto-me bem, tomando todas as medidas necessárias e seguindo as instruções dos médicos. Aconselho todos os cidadãos a fazer o mesmo. Desejo a todos rápidas melhoras", escreveu.

O Nottingham Forest está na Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Na Grécia, o Olympiacos está na elite da competição nacional e já disputa seus jogos com portões fechados, por causa da medida adotada pela liga que tem validade até o fim de março.

O Olympiacos conta com o volante brasileiro Guilherme Torres em seu elenco. O jogador teve passagens por Corinthians e Portuguesa. O Nottingham Forest não tem atletas brasileiros em seu plantel.

O coronavírus tem se espalhado pelo mundo e causado diversos cancelamentos de eventos esportivos. A Itália é o país europeu com mais casos confirmados e determinou a suspensão de todos os eventos até o dia 3 de abril. Em outros países, jogos estão sendo disputados com portões fechados.