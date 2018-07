Presidente do Olympique de Marselha é detido na França

O presidente do Olympique de Marselha, Vincent Labrune, foi detido nesta terça-feira como fruto de uma investigação que apura a prática de apropriação indébita de fundos usados na contratação do centroavante André-Pierre Gignac, realizada pelo clube francês em 2010. Na época, o hoje ídolo da equipe foi adquirido junto ao Toulouse.

O ex-presidente do Olympique e antecessor de Labrune, Jean-Claude Dassier, e o diretor geral do clube, Philippe Perez, também foram presos, confirmou um agente da polícia francesa, que falou à agência Associated Press na condição de anonimato por causa da investigação que está em curso.

A investigação está tentando apurar se os líderes do Olympique receberam comissões ilegais quando Gignac foi contratado junto ao Toulouse em uma transação de cerca de 16 milhões de euros. Na época, Dassier era o presidente do clube, enquanto Labrune estava no comando das operações financeiras do mesmo.

De acordo com a rádio francesa RTL, outro ex-presidente do Olympique, Pape Diouf, também foi detido como parte da investigação. Dirigentes da equipe de Marselha ainda não comentaram oficialmente as prisões.

A prisão de Labrune aconteceu enquanto a polícia francesa também promove uma grande operação para apurar manipulação de resultados na segunda divisão do futebol do país. Uma dezena de detenções aconteceram nesta terça-feira e outras poderão ocorrer no curso da investigação. Entre os presos estão o presidente do Caen, Jean-Francois Fortin, e o técnico do Dijon, Olivier Dall''Oglio.