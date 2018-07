Presidente do Palmeiras ataca a FPF: 'Campeonato estragado, jogado no lixo'

Revoltado, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, atacou a Federação Paulista de Futebol (FPF) e o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza após a derrota para o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Em pronunciamento à imprensa, após a partida, o dirigente afirmou que o Estadual foi "jogado no lixo". A principal queixa foi a anulação de um pênalti em Dudu, no segundo tempo, quando o Corinthians vencia por 1 a 0.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Corinthians triunfa no tempo normal, bate Palmeiras nos pênaltis e fatura o título

"Campeonato estragado, jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem outros clubes. O que digo ao torcedor palmeirense é: esqueçam o campeonato. O Palmeiras é muito maior do que o 'Paulistinha'. Não vamos ficar preocupados com uma situação absolutamente vergonhosa. O que esse senhor fez hoje (domingo) aqui foi uma vergonha. Depois de marcar a penalidade, ele teve uma reunião dentro de campo. Uma reunião! E aí o pênalti foi simplesmente anulado", disse Maurício Galiotte.

A principal queixa do dirigente é que teria havia interferência externa na anulação do pênalti. "Não foi usada a regra aqui hoje (domingo). Foi interferência externa. Eu estou dizendo que o quarto árbitro interferiu. Lá de trás ele olhou, depois de cinco minutos. Eu preciso contratar, pagar imposto, fazer um trabalho sério, planejar. Não sou eu que apito jogo", afirmou.

O presidente do Palmeiras disse que a arbitragem foi vergonhosa e afirmou que a atuação de Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza prejudica todo o futebol. "Uma vergonha para nós, para o futebol brasileiro, para nós dirigentes. O que esperamos do futebol? Cobramos dirigentes, atletas, treinador, e agora? Como a gente faz? O que eu falo para meus jogadores no vestiário? É uma situação que revolta", disse.

Em protesto contra a arbitragem e a Federação Paulista de Futebol, o Palmeiras não deve mandar representantes para a festa de premiação ao melhores do torneio, que será realizada nesta segunda-feira. "Acabou o campeonato, o que podemos fazer é treinar e pensar na Libertadores. Um campeonato que não existiu, foi jogado na lata do lixo. Pergunto a algum de vocês se discordam de mim. Alguém discorda que não foi uma vergonha? Eu quero debater. Vamos treinar, esquecer Campeonato Paulista, Federação Paulista e treinar para a Libertadores. O objetivo do Palmeiras é muito maior, temos os atributos de uma grande equipe, uma torcida apaixonada, um grande elenco, uma arena, uma condição financeira equilibrada. O Palmeiras é muito maior do que aconteceu hoje (domingo) aqui", reclamou.