Presidente do Palmeiras discute com torcedores durante jogo no Allianz Parque

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, se envolveu em uma confusão durante o empate do time em 1 a 1 com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo relatos de testemunhas, o dirigente foi até um dos camarotes da nova arena acompanhado por seguranças para retirar um torcedor do time carioca que comemorou o gol da equipe.

Um vídeo enviado ao Estado mostra Paulo Nobre furioso gritando para que retirassem o torcedor à força. A reportagem apurou que o dirigente tentou entrar no camarote do banco Itaú acompanhado por 12 seguranças e que a Real Arenas, administradora do Allianz Parque, pretende fazer boletim de ocorrência sobre o caso no 23º Distrito Policial. O flamenguista deixou o local na sequência.

As imagens da confusão foram gravadas instantes depois do gol do Flamengo, marcado por Alan Patrick, aos 17 minutos do segundo tempo. O empate palmeirense veio com Gabriel Jesus, aos 36 minutos. Na partida, dirigentes do clube carioca reclamaram que alguns torcedores do time local arremessaram objetos em direção ao camarote onde a cúpula da equipe carioca via a partida.