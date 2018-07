Presidente do Palmeiras diz contar com Felipe Melo e não pretende negociar Borja

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, garantiu nesta quarta-feira que não pretende negociar o atacante Borja e afirmou que conta com Felipe Melo para a temporada 2018. "Esperamos o Felipe para agregar, fazer a diferença dentro de campo", afirmou o dirigente, em Assunção, onde participará do sorteio da Copa Libertadores, nesta noite.

"Eu conto muito com ele. Nós contamos com o Felipe porque ele tem um histórico de sucesso na Europa, de participação em Copa do Mundo. Tem muita qualidade, fibra, força. É um líder, é isso o que esperamos dele", disse o presidente, em entrevista ao canal Sportv.

Galiotte, contudo, admitiu que o volante protagonizou momentos "ruins" no Palmeiras neste ano, como o atrito público com Cuca e o afastamento do elenco. "Este ano não foi bom, houve uma série de situações ruins para o atleta e para o clube. Mas já faz parte do passado. E acreditamos que 2018 será muito bom para o Felipe, para a torcida e para o Palmeiras."

O presidente também garantiu que conta com Borja para este ano, sem qualquer possibilidade de negociação. "O Palmeiras não pensa em negociá-lo. Ele faz parte do nosso elenco, está nos planos para 2018. Ele precisou de um período de adaptação, tem muito potencial", declarou o mandatário, antes de negar qualquer sondagem do Junior Barranquilla pelo atleta.

Sobre as competições, Galiotte afirmou que a Copa Libertadores não será prioridade. De acordo com ele, o Palmeiras entrará para brigar pelo título em todas as competições que disputar em 2018.

"A obsessão tem que ser pelo Palmeiras, por títulos, e não apenas por um único campeonato. Óbvio que a Libertadores é bastante importante. Mas o Palmeiras vai entrar em todos os campeonatos para vencer. Sabemos das dificuldades e não temos como garantir o título. Mas temos, sim, que estar competitivos em todas eles."