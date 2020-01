Presidente do Palmeiras fala em 'cautela' com elenco e entende reunião com organizada

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, disse que está montando o elenco para 2020 "com cautela". O clube não anunciou reforços para a temporada e se desfez de jogadores que estavam no grupo do ano passado. A ideia é utilizar mais os jovens promovidos da categoria de base.

"Faremos, sim, as contratações nos momentos adequados da forma que a gente entender, nas posições que o clube precisa. Nesse momento a gente muda um pouco a nossa postura em relação ao mercado, sempre buscando um time competitivo", afirmou Galiotte.

Nos próximos dias, o Palmeiras deve perder mais jogadores que não estão nos planos da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo. O atacante Deyverson, o meia Guerra e o volante Jean não viajaram com o elenco para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos, e devem sair.

"São situações de elenco que ainda estão indefinidas e discutidas internamente. Esse elenco está sendo preparado com muita cautela. A gente está fazendo um trabalho para que a gente tenha um grupo qualificado, mas que não seja grande", disse o presidente alviverde.

Galiotte também faliu sobre a reunião de líderes da principal torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde, com Vanderlei Luxemburgo e os jogadores Dudu, Felipe Melo e Bruno Henrique. O encontro aconteceu na última sexta-feira, antes da viagem do elenco para os Estados Unidos.

"Eu não participei dessa conversa. Foi com o Vanderlei (Luxemburgo) e com os jogadores. Ano passado a situação ficou muito difícil e não contribuiu para nada. Alguns jogadores procuraram para ter um momento de paz e fazer um bom trabalho, começando o ano todos remando para o mesmo lado, ajudando o Palmeiras. Se os jogadores acham que é importante, não fui contra", declarou Galiotte.

O Palmeiras estreia na Flórida Cup nesta quarta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. A equipe brasileira encerra a participação no torneio de pré-temporada diante do New Yeork City FC, no sábado.