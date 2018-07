Presidente do Palmeiras tira licença e vai a Barcelona fechar contrato

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, vai tirar licença do clube durante 20 dias a partir do próximo domingo. O dirigente vai viajar à Barcelona, na Espanha, para fechar a saída do meia Vitinho, por empréstimo, e se aproximar do clube europeu para concretizar planos traçados anteriormente de intercâmbio entre as equipes. Quem ficará no comando em exercício é um dos vices, Genaro Marino Neto.

A negociação de Vitinho, de 19 anos, está adiantada. O diretor esportivo do clube espanhol, Raul Sanllehí, esteve no Brasil na última semana. As duas equipes devem acertar o empréstimo de uma temporada do jogador ao Barcelona B, recém-promovido à segunda divisão espanhola, com valor fixo de compra ao fim do período, caso tenha interesse. O meia fez apenas quatro partidas neste ano e é reserva do elenco.

Outro compromisso de Galiotte é de avançar na realização de projetos com o clube catalão. O passo anterior dessa empreitada foi dado em fevereiro, com a ida do diretor de futebol, Alexandre Mattos, à Espanha para acertar as condições de preferência do Barcelona pelo zagueiro Mina. O dirigente palmeirense irá, agora, tentar alinhar ideias de atividades de intercâmbio, principalmente voltadas para as categorias de base.

No começo do mês o mandatário palmeirense também se ausentou do clube. Galiotte viajou à Europa no fim de maio para visitar parceiros comerciais do clube e prolongou o deslocamento até a Oceania. Na Austrália o dirigente chefiou a delegação brasileira durante os dois amistosos realizados no começo de junho.