Presidente do PSG cobra 'esforço' de jogadores na negociação de salários

Em meio à pandemia do novo coronavírus, clubes das principais ligasao redor do mundo negociam com seus jogadores a revisão de seus salários, muitas vezes altíssimos. O milionário Paris Saint-Germain não está imune à crise e o proprietário da equipe, Nasser Al-Khelaifi, cobrou recentemente compreensão por parte de seus jogadores em abdicar parte de seus vencimentos.

"Espero um esforço deles. Eles conhecem suas responsabilidades", declarou Al-Khelaifi ao canal RMC Sport. Recentemente, foi noticiado que os jogadores foram receptivos a adotarem a medida, apesar de que o dirigente ainda negocia com seu plantel a porcentagem dos salários que será descontada, seguindo o quadro estabelecido pela Liga de Futebol Profissional (LFP, da sigla em francês), entidade que organiza o Campeonato Francês.

Os atletas estão em paralisação por tempo indeterminado, apesar de terem cobrado seus salários de março de forma integral. Al-Khelaifi também pediu que, neste período de isolamento social, os atletas continuem treinando "e estejam prontos para retomar a competição quando a mesma voltar."

"Temos um final de temporada com importantes eventos esportivos. Estamos muito interessados em terminar a temporada se as condições de saúde assim permitirem", acrescentou o sheik do Catar e dono do PSG.

O dirigente também defendeu seu papel como negociador por parte da LFP com os canais de televisão, embora também seja responsável pelo BeIN Sports, uma das emissoras que transmite o futebol francês até o final da temporada vigente.

Nesse sentido, Al-Khelaifi apontou que foi nomeado pelos demais presidentes de clubes e que seu único interesse é em defender o futebol, para que ninguém saia prejudicado com esta crise de saúde global.