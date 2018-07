Presidente do Real diz que Ronaldo é 'herdeiro perfeito' de Di Stéfano

Cristiano Ronaldo é um jogador acostumado a ganhar prêmios individuais. Foi assim nesta quarta-feira, quando o português recebeu a chuteira de ouro do futebol europeu, por ter marcado 31 gols na última edição do Campeonato Espanhol. Na cerimônia, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, rasgou elogios ao craque.

"Ele mostrou ao mundo, novamente, que ele está na categoria das excepcionais lendas do futebol mundial. É um modelo para os profissionais de ponta, e mostra isso todos os dias com seu comportamento", disse o dirigente. Na atual temporada da Liga Espanhola, Cristiano Ronaldo é autor de impressionantes 17 gols em apenas 9 jogos, com uma média de um gol a cada 48 minutos jogados.

Os números não passam despercebidos pelo mandatário merengue, que comparou Ronaldo a Di Stéfano, maior lenda da história do clube. O argentino conquistou nada menos do que cinco títulos seguidos da Liga dos Campeões entre 1955 e 1960. "Apenas há alguns meses atrás, perdemos nosso presidente de honra, Alfredo Di Stéfano, mas os torcedores do Real Madrid podem ter certeza que Cristiano Ronaldo é um perfeito herdeiro".