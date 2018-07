Presidente do Real garante apoio a Rafa Benítez após goleada para o Barça Apesar da incontestável goleada sofrida diante do Barcelona, sábado, em pleno Santiago Bernabéu, o técnico Rafa Benítez segue prestigiado no Real Madrid. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Florentino Pérez, concedeu entrevista coletiva e garantiu que não pretende mexer no comando técnico da equipe.