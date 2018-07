Presidente do Real Madrid afirma apoio a José Mourinho

Uma fraca apresentação do Real levou à derrota por 2 a 1 para o Celta nas oitavas-de-final da competição na última quarta-feira, e embora ainda seja esperado que a equipe madrilenha se classifique para as quartas-de-final no próximo mês, a derrota levantou dúvidas sobre o comando de Mourinho na equipe.

"Temos o melhor técnico do mundo, que tem um histórico impressionante, e que sempre exige o melhor de seu time", afirmou o magnata da construção civil Perez, que trouxe Mourinho à Espanha em 2010, durante evento do clube neste sábado.

"Ele tem recebido muitas críticas injustas e comentários pesados, alguns que ofenderam a sua dignidade enquanto pessoa. Mourinho tem o meu reconhecimento, minha confiança em seu trabalho e o meu afeto".

O Real Madrid, atual campeão espanhol, corre atrás do líder Barcelona, que está 11 pontos a frente na competição, e a sua sexta derrota em competições no ano, mais do que a equipe sofreu na última temporada inteira, levou Mourinho a novamente questionar o comprometimento de seus jogadores.

A imprensa local tem publicado uma série de matérias sobre as relações desgastadas entre o técnico, que já dirigiu as equipes de Chelsea e Inter de Milão, e alguns jogadores e dirigentes do clube.

Apesar do contrato até 2016, o futuro de Mourinho depois do final da temporada tem sido fonte de inúmeras especulações nos últimos meses, desde que a equipe começou a tropeçar em suas últimas campanhas.

O Real tem cinco pontos a menos que o segundo colocado Atlético de Madri, mas tem 21 a mais que o décimo nono colocado Espanyol.

