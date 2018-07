Presidente do River diz ter recusado oferta do São Paulo por Balanta

A investida do São Paulo para tirar o zagueiro Éder Balanta do River Plate não surtiu efeito, pelo menos momentaneamente. A proposta do clube brasileiro não agradou ao presidente do time argentino, Rodolfo D''Onofrio, que revelou nesta quarta-feira ter recusado a quantia oferecida.

"Pelo que fizeram chegar até mim, havia uma oferta do São Paulo. O River não vai vender ele ao São Paulo", garantiu o dirigente em entrevista ao jornal argentino Olé. "O motivo tem a ver com uma decisão do técnico (Marcelo Gallardo). Além disso, a oferta não nos satisfaz e não vamos reforçar um rival direto na Libertadores", completou.

Os valores da proposta são-paulina não foram revelados, mas o certo é que o São Paulo deseja Balanta já há algum tempo. A diretoria recuou ao receber a informação de que ele estava negociado com um clube europeu, mas ao perceber que nada havia sido finalizado ainda, decidiu fazer uma nova investida.

Balanta perdeu espaço desde a chegada de Marcelo Gallardo e foi definitivamente preterido para a reserva. A saída do zagueiro poderia ser facilitada porque ele ocupa uma vaga de estrangeiro na equipe e o River quer abrir espaço para a contratação do uruguaio Tabaré Viudez, atualmente no futebol turco.