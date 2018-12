Presidente do River Plate confirma que Gallardo seguirá como técnico do time

Um dia depois de conquistar o título da Copa Libertadores sobre o seu maior rival, em Madri, na Espanha, o River Plate já tem de pensar adiante. Isso é o que disse o presidente do clube, Rodolfo D´Onofrio, que confirmou nesta segunda-feira que o técnico Marcelo Gallardo seguirá no comando da equipe de Buenos Aires, agora tetracampeã da competição continental.

"Gallardo vai continuar com seu trabalho. Desfrutamos deste dia, mas sabemos que amanhã (terça-feira) temos que seguir e depois voltar à Argentina e seguir trabalhando porque aqui se festeja, mas daqui dois, três dias já tem que pensar como o projeto será levado", disse o dirigente, nesta segunda, em entrevista à rádio argentina La Red.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Boca Juniors na prorrogação, Gallardo se tornou o primeiro técnico do River Plate a conquistar dois títulos da Libertadores - o outro foi em 2015. "Ele mostrou que tem uma enorme capacidade de liderar um grupo. Não somente sabe de futebol ou usar o esquema tático certo. Ele tem a alma de um líder", comentou D´Onofrio.

Nesta segunda-feira, a delegação do River Plate passou o dia descansando e comemorando o título da Libertadores. A viagem para Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde acontecerá o Mundial de Clubes da Fifa, será nesta terça.

No Oriente Médio, o clube argentino tentará ganhar o título que escapou em 2015, quando foi derrotado na final pelo Barcelona. A estreia, já nas semifinais, será no próximo dia 18, terça-feira, contra o vencedor do confronto entre Espérance, da Tunísia, e quem passar de Al Ain, time da casa, e Team Wellington, da Nova Zelândia.