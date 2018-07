Presidente do Santos admite interesse em volante do Audax

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, admitiu o interesse na contratação do volante Yuri, do Audax. A afirmação foi feita na noite desta segunda-feira durante a premiação dos melhores do Campeonato Paulista. "É uma tentativa. Ele (Yuri) deve estar chegando aqui", declarou o dirigente.

Por respeito ao Audax durante as finais do Campeonato Paulista, o Santos não abriu negociações com o jogador. No último domingo, o time da Vila Belmiro venceu por 1 a 0 e conquistou o título paulista.

O técnico Dorival Júnior já fez elogios ao jogador. O Santos, no entanto, não é o único interessado. O Braga, de Portugal, clube com o qual o Audax tem uma parceria, também já fez sondagens pelo jogador.

Para se reforçar para o Campeonato Brasileiro, o Santos já acertou a contratação do zagueiro Fabián Noguera, do Banfield, e do atacante Rodrigo, do Campinense. O clube também tem interesse em Emiliano Vecchio, do Qatar SC, e Jonathan Copete.