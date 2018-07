Presidente do Santos admite interesse na volta de Gabriel: 'Depende da Inter'

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, admitiu nesta segunda-feira o interesse no retorno do atacante Gabriel, negociado com a Internazionale no final de agosto. Sem ser aproveitado no clube italiano, o dirigente do time paulista cogita tentar o empréstimo do atleta para a próxima temporada.

"Não depende da minha vontade, nem da vontade do Gabigol, depende da Inter emprestar o jogador. As portas estão abertas, será muito bem-vindo", afirmou Modesto Roma Júnior em entrevista à Fox Sports. O dirigente, no entanto, negou que tenha feito contato para chegar a um acordo.

Gabriel ainda não teve oportunidade de jogar na Internazionale. Desde que chegou ao clube italiano, só atuou por 16 minutos. No último domingo, o empresário do atacante, Wagner Ribeiro, disse que pretende viajar à Europa no próximo mês para tentar melhorar o aproveitamento dele na equipe.

O Santos sonha com o retorno por empréstimo assim como já fez com o atacante Robinho em ocasiões passadas. Em 2010, por exemplo, o atacante titular da seleção brasileira naquela época foi cedido pelo Manchester City e em seis meses de estadia ajudou a equipe a ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.