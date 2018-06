Presidente do Santos admite possível retorno de Zeca: 'Vai ter de pedir desculpa'

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vê com otimismo a possibilidade de retorno do lateral-esquerdo Zeca ao clube. O jogador briga com o time na Justiça do Trabalho alegando atraso no recolhimento do FGTS. Ele conseguiu uma rescisão por liminar. O Santos nega as acusações de Zeca e aguarda audiência, marcada para abril.

Para Peres, a briga judicial pode ser contornada. “Ele vai ter de pedir desculpas, pois abandonou o time. É um grande lateral e vai ser bem recebido no Santos. Não foi na minha gestão. Por algum motivo, ele tomou essa atitude, mas o primeiro passo é conversar com ele.”

O presidente informa que o Santos teve uma vitória na Justiça, referente a uma liminar que obriga clubes brasileiros a assinarem carta de crédito de R$ 150 milhões em favor do Santos para contratar Zeca. “Isso fecha qualquer porta. Nenhum presidente vai ser louco de pagar isso.”