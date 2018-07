Presidente do Santos admite que pode vender Ganso

SANTOS - Enquanto Neymar recebe tratamento e salário de novo rei, Paulo Henrique Ganso vive momentos de incerteza no Santos. A cada dia surge uma nova especulação envolvendo o seu nome. Após o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro ter desabafado no Japão, em dezembro, desejando que Ganso e a DIS (dona de 55% dos direitos econômicos do meia) morram abraçados, ficou claro que a saída do meia depende apenas da chegada de uma boa proposta.

Ao contrário do repetido discurso do ano passado de que iria se reunir com o Ganso em janeiro para convencê-lo a aceitar um novo contrato, nesta segunda Luis Alvaro afirmou que o Santos não vai segurar jogador insatisfeito. "A história da transferência de Ganso para o Corinthians foi conversa fiada. Se o jogador quiser sair, basta que surja uma proposta e que sejam ressalvados os interesses do Santos", disse o dirigente, em entrevista ao programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes.

A última especulação é sobre a possível troca de Ganso por Tevez. O dirigente santista não só desmente como acredita que 2012 será o ano da volta por cima de Ganso. "Paulo Henrique sofreu ao longo da temporada passada o reflexo da contusão de 2010. Mesmo assim, ele foi importante para a conquista da Copa Libertadores e em alguns jogos do Brasileiro", disse Luis Alvaro.

O dirigente garantiu que nos últimos meses o clube não recebeu nem mesmo sondagem de possíveis interessados na contratação de Ganso. "A única sondagem que recebi foi de Leonardo (dirigente do PSG), no meio do ano passado, quando eu estive em Paris. Ele aceitava pagar 68,4 milhões de reais, mas queria levar o jogador em agosto e Ganso só aceitava sair em janeiro porque queria disputar o Mundial", revelou o presidente.

Luis Alvaro voltou a descartar a possibilidade de troca de Ganso por Montillo, do Cruzeiro. "O Odílio falou aquilo como torcedor", explicou o presidente santista, referindo-se à recente declaração do vice-presidente Odílio Rodrigues de que a permuta seria um negócio interessante para o Santos e também para o Cruzeiro.

Depois de ter causado enorme confusão durante o Mundial de Clubes no Japão, ao revelar a venda à DIS dos 10% dos direitos que lhe pertenciam, Ganso silenciou e tão cedo não deverá ser escalado pelo clube para dar entrevista.